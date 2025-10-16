به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین، در واکنش به اظهارات «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در ارتباط با خرید نفت روسیه توسط هند و چین، گفت که مسکو از بیانیه‌های رسمی دهلی نو و پکن در مورد خرید نفت روسیه پیروی می‌کند.

پسکوف گفت: «ما به بیانیه‌های رسمی صادر شده توسط وزارت خارجه هند در دهلی نو و همچنین بیانیه‌ای از پکن تکیه می‌کنیم. این بیانیه‌ها به صورت عمومی در دسترس هستند و ما بر اساس آنها عمل می‌کنیم».

ترامپ مدعی شد که «نارندرا مودی» نخست وزیر هند، به او اطمینان داده است که این کشور نفت روسیه را خریداری نخواهد کرد.

پیش از این، «راندهیر جایسوال» سخنگوی وزارت خارجه هند، اظهار داشت که مقامات هندی در مورد واردات انرژی، منافع مصرف‌کنندگان خود را در اولویت قرار می‌دهند.

از سوی دیگر، «لین جیان» سخنگوی وزارت خارجه چین، گفت که ترامپ با درخواست‌های خود مبنی بر توقف خرید نفت از روسیه توسط سایر کشورها، زنجیره‌های تامین جهانی را تضعیف می‌کند.

انتهای پیام/