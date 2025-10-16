خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مسکو:

در مورد خرید نفت، به بیانیه‌های رسمی هند و چین تکیه می‌کنیم

در مورد خرید نفت، به بیانیه‌های رسمی هند و چین تکیه می‌کنیم
کد خبر : 1700897
لینک کوتاه کپی شد.

کرملین به اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره توقف خرید نفت روسیه توسط هند واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین، در واکنش به اظهارات «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در ارتباط با خرید نفت روسیه توسط هند و چین، گفت که مسکو از بیانیه‌های رسمی دهلی نو و پکن در مورد خرید نفت روسیه پیروی می‌کند.

پسکوف گفت: «ما به بیانیه‌های رسمی صادر شده توسط وزارت خارجه هند در دهلی نو و همچنین بیانیه‌ای از پکن تکیه می‌کنیم. این بیانیه‌ها به صورت عمومی در دسترس هستند و ما بر اساس آنها عمل   می‌کنیم».

ترامپ مدعی شد که «نارندرا مودی»  نخست وزیر هند، به او اطمینان داده است که این کشور نفت روسیه را خریداری نخواهد کرد.

پیش از این، «راندهیر جایسوال»   سخنگوی وزارت خارجه هند، اظهار داشت که مقامات هندی در مورد واردات انرژی، منافع مصرف‌کنندگان خود را در اولویت قرار می‌دهند.

از سوی دیگر، «لین جیان»  سخنگوی وزارت خارجه چین، گفت که ترامپ با درخواست‌های خود مبنی بر توقف خرید نفت از روسیه توسط سایر کشورها، زنجیره‌های تامین جهانی را تضعیف می‌کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ