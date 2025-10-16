حمله روسیه به زیرساختهای گازی اوکراین
وزارت دفاع روسیه از حمله به تاسیسات زیرساخت گازی مورد استفاده نیروهای اوکراینی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه امروز -پنجشنبه- اعلام کرد که نیروهایش شب گذشته حمله گستردهای را علیه تاسیسات زیرساخت گازی مورد استفاده شرکتهای نظامی-صنعتی اوکراین انجام دادند.
وزارت دفاع روسیه در گزارش روزانه خود اعلام کرد: «در پاسخ به حملات اوکراین به اهداف غیرنظامی در روسیه، نیروهای مسلح روسیه شب گذشته با استفاده از سلاحهای دوربرد و با دقت بالا که از زمین، هوا و دریا شلیک میشدند، از جمله موشکهای بالستیک مافوق صوت کینژال (خنجر) و پهپادهای تهاجمی، حمله گستردهای را علیه تاسیسات زیرساخت گازی که از مجتمع نظامی-صنعتی اوکراین پشتیبانی میکردند، آغاز کردند».
این وزارت خانه در بیانیه خود تاکید کرد که این حمله به اهداف خود رسیده و تمام اهداف مورد اصابت قرار گرفتهاند.