به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه امروز -پنجشنبه- اعلام کرد که نیروهایش شب گذشته حمله گسترده‌ای را علیه تاسیسات زیرساخت گازی مورد استفاده شرکت‌های نظامی-صنعتی اوکراین انجام دادند.

وزارت دفاع روسیه در گزارش روزانه خود اعلام کرد: «در پاسخ به حملات اوکراین به اهداف غیرنظامی در روسیه، نیروهای مسلح روسیه شب گذشته با استفاده از سلاح‌های دوربرد و با دقت بالا که از زمین، هوا و دریا شلیک می‌شدند، از جمله موشک‌های بالستیک مافوق صوت کینژال (خنجر) و پهپادهای تهاجمی، حمله گسترده‌ای را علیه تاسیسات زیرساخت گازی که از مجتمع نظامی-صنعتی اوکراین پشتیبانی می‌کردند، آغاز کردند».

این وزارت خانه در بیانیه خود تاکید کرد که این حمله به اهداف خود رسیده و تمام اهداف مورد اصابت قرار گرفته‌اند.

انتهای پیام/