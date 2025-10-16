به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سازمان ملل متحد امروز -پنجشنبه- پس از چند روز درگیری میان پاکستان و افغانستان که منجر به کشته شدن ده‌ها و زخمی شدن صدها نفر در هر دو کشور شد، خواستار پایان دادن به خصومت‌ها، برای محافظت از غیرنظامیان شد.

خشونت‌های مرزی میان پاکستان و افغانستان از ۱۰ اکتبر تشدید شد و هر کشور اعلام کردند که در حال تلافی تحریکات مسلحانه از سوی دیگری است. در نهایت روز گذشته، دو طرف با آتش‌بس موافقت کردند.

هیئت کمک‌رسانی سازمان ملل متحد در افغانستان، ضمن استقابل از آتش‌بس اعلام کرد: «هنوز در حال ارزیابی تعداد تلفات است و اطلاعات فعلی نشان می‌دهد که حداقل ۱۷ غیرنظامی در اسپین بولدک در سمت مرز افغانستان کشته و ۳۴۶ نفر زخمی شده‌اند».

این دفتر همچنین گزارش داد که سنگین‌ترین تلفات روز چهارشنبه در جنوب افغانستان رخ داده است.

این مرگبارترین بحران بین این دو همسایه از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان در سال ۲۰۲۱ است.



