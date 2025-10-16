خبرگزاری کار ایران
مسکو:

به ادامه همکاری با هند در حوزه انرژی اطمینان داریم

معاون نخست وزیر روسیه گفت که مسکو اطمینان دارد همکاری‌ها با هند در حوزه انرژی ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «الکساندر  نواک»  معاون نخست وزیر روسیه، به اظهارات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر توقف خرید نفت روسیه توسط هند واکنش نشان داد.

نواک در واکنش به اظهارات «دونالد ترامپ»  رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه «نارندرا مودی» نخست وزیر هند،  به او اطمینان داده است که این کشور از روسیه نفت نخواهد خرید، گفت: «روسیه مطمئن است که هند به همکاری خود با مسکو در زمینه تامین منابع انرژی ادامه خواهد داد».

مقام روس بیان کرد : «ما به همکاری با شرکای دوست خود ادامه می‌دهیم. منابع انرژی ما مورد تقاضا، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه و منطقی هستند و من اطمینان دارم که شرکای ما به همکاری، تعامل و توسعه همکاری‌های انرژی ادامه خواهند داد».

وی افزود: «ما تنها سیگنال‌هایی را در رسانه‌ها می‌بینیم. شرکای ما می‌گویند که هیچ کس نمی‌تواند به آنها دیکته کند و آنها مسیر خود را انتخاب خواهند کرد».

 

انتهای پیام/
