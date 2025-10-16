خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ویکتور اوربان:

اروپا مانع تلاش‌ ترامپ برای صلح در اوکراین است

اروپا مانع تلاش‌ ترامپ برای صلح در اوکراین است
کد خبر : 1700850
لینک کوتاه کپی شد.

نخست وزیر مجارستان گفت که تحریک رئیس جمهور اوکراین توسط کشورهای اروپایی، مانع دست‌یابی به صلح در اوکراین است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس،  «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان، گفت که اگر رهبران اتحادیه اروپا، «ولودیمیر زلنسکی» را به سمت ادامه خصومت‌ها و مانع تراشی در تلاش‌های میانجیگرانه «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، سوق نمی‌دادند، درگیری در اوکراین مدت‌ها پیش حل و فصل می‌شد.

وی در مصاحبه‌ای با مجله ماندینر گفت: «در مورد جنگ اوکراین و روسیه، اگر اروپایی‌ها از پشت صحنه زلنسکی را تحریک نمی‌کردند، رئیس جمهور ترامپ مدت‌ها پیش صلح را برقرار می‌کرد».

به گفته نخست وزیر مجارستان، تلاش‌ها برای پایان دادن به این درگیری به دلیل مانع تراشی بروکسل در تلاش‌های میانجیگرانه واشنگتن، با شکست مواجه شده است. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ