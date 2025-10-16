ویکتور اوربان:
اروپا مانع تلاش ترامپ برای صلح در اوکراین است
نخست وزیر مجارستان گفت که تحریک رئیس جمهور اوکراین توسط کشورهای اروپایی، مانع دستیابی به صلح در اوکراین است.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان، گفت که اگر رهبران اتحادیه اروپا، «ولودیمیر زلنسکی» را به سمت ادامه خصومتها و مانع تراشی در تلاشهای میانجیگرانه «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، سوق نمیدادند، درگیری در اوکراین مدتها پیش حل و فصل میشد.
وی در مصاحبهای با مجله ماندینر گفت: «در مورد جنگ اوکراین و روسیه، اگر اروپاییها از پشت صحنه زلنسکی را تحریک نمیکردند، رئیس جمهور ترامپ مدتها پیش صلح را برقرار میکرد».
به گفته نخست وزیر مجارستان، تلاشها برای پایان دادن به این درگیری به دلیل مانع تراشی بروکسل در تلاشهای میانجیگرانه واشنگتن، با شکست مواجه شده است.