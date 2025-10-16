خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پولیتیکو گزارش داد:

کشف پرچم آمریکا با نقش‌ صلیب شکسته در دفتر یک‌ نماینده جمهوری‌خواه کنگره

کشف پرچم آمریکا با نقش‌ صلیب شکسته در دفتر یک‌ نماینده جمهوری‌خواه کنگره
کد خبر : 1700832
لینک کوتاه کپی شد.

پرچم آمریکا با نقش صلیب شکسته نازی در دفتر نماینده یک جمهوری‌خواه کنگره، پیدا شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، پولیتیکو گزارش داد که یک پرچم آمریکا با نقش صلیب شکسته نازی در دفتر نماینده «دیو تیلور»،جمهوری‌خواه کنگره، پیدا شده است و این موضوع با مشارکت پلیس کنگره در حال بررسی است.

این روزنامه تصویری از یک جلسه آنلاین که آنجلو الیا، یکی از کارکنان تیلور، در آن حضور داشته، به دست آورده است. روی دیوار دفتر او، یک پرچم کوچک آمریکا با نوارهای قرمز تغییر یافته به شکل صلیب شکسته دیده می‌شود.

تیلور به این روزنامه گفت: «من از تصویری که یک نماد منزجرکننده و کاملاً نامناسب را در کنار یکی از کارکنان دفتر من نشان می‌دهد، مطلع شده‌ام. محتوای این تصویر منعکس کننده ارزش‌ها و اصول دفتر من، کارکنان من یا شخصیت من نیست و من آن را به شدت محکوم می‌کنم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ