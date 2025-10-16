پولیتیکو گزارش داد:
کشف پرچم آمریکا با نقش صلیب شکسته در دفتر یک نماینده جمهوریخواه کنگره
پرچم آمریکا با نقش صلیب شکسته نازی در دفتر نماینده یک جمهوریخواه کنگره، پیدا شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، پولیتیکو گزارش داد که یک پرچم آمریکا با نقش صلیب شکسته نازی در دفتر نماینده «دیو تیلور»،جمهوریخواه کنگره، پیدا شده است و این موضوع با مشارکت پلیس کنگره در حال بررسی است.
این روزنامه تصویری از یک جلسه آنلاین که آنجلو الیا، یکی از کارکنان تیلور، در آن حضور داشته، به دست آورده است. روی دیوار دفتر او، یک پرچم کوچک آمریکا با نوارهای قرمز تغییر یافته به شکل صلیب شکسته دیده میشود.
تیلور به این روزنامه گفت: «من از تصویری که یک نماد منزجرکننده و کاملاً نامناسب را در کنار یکی از کارکنان دفتر من نشان میدهد، مطلع شدهام. محتوای این تصویر منعکس کننده ارزشها و اصول دفتر من، کارکنان من یا شخصیت من نیست و من آن را به شدت محکوم میکنم.»