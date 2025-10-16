خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشته شدن چندین تن طی وقوع انفجار در دیرالزور سوریه

کشته شدن چندین تن طی وقوع انفجار در دیرالزور سوریه
کد خبر : 1700815
لینک کوتاه کپی شد.

انفجار در دیرالزور سوریه چندین کشته بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، انفجار در دیرالزور سوریه چندین کشته بر جای گذاشت. 

رسانه‌های سوری امروز -پنج‌شنبه- گزارش دادند که چهار نفر از پرسنل ارتش سوریه در اثر برخورد یک بمب به یک اتوبوس در نزدیکی شهر سعلو، در شرق دیرالزور، کشته شدند.

روزنامه سوری الوطن، به نقل از منابع، گزارش داد که تعدادی از نگهبانان یک تأسیسات نفتی وابسته به وزارت انرژی، هنگامی که یک مهاجم ناشناس اتوبوس آنها را در جاده دیرالزور-میادین هدف قرار داد، کشته و زخمی شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ