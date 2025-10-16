کشته شدن چندین تن طی وقوع انفجار در دیرالزور سوریه

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، انفجار در دیرالزور سوریه چندین کشته بر جای گذاشت.

رسانه‌های سوری امروز -پنج‌شنبه- گزارش دادند که چهار نفر از پرسنل ارتش سوریه در اثر برخورد یک بمب به یک اتوبوس در نزدیکی شهر سعلو، در شرق دیرالزور، کشته شدند.

روزنامه سوری الوطن، به نقل از منابع، گزارش داد که تعدادی از نگهبانان یک تأسیسات نفتی وابسته به وزارت انرژی، هنگامی که یک مهاجم ناشناس اتوبوس آنها را در جاده دیرالزور-میادین هدف قرار داد، کشته و زخمی شدند.

