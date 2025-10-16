وزیر خارجه لهستان:
میتوان از موشکهای تاماهاک برای حمله به پالایشگاههای نفت روسیه استفاده کرد
وزیر خارجه لهستان، از ارسال موشکهای تاماهاک به اوکراین برای حمله به روسیه حمایت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، گاردین گزارش داد که «رادوسلاو سیکورسکی»، وزیر خارجه لهستان، از ارسال موشکهای تاماهاک به اوکراین برای حمله به روسیه حمایت کرد.
این روزنامه گزارش داد: «وزیر امور خارجه لهستان همچنین نگرانیهای روسیه مبنی بر اینکه تحویل موشکهای کروز تاماهاک آمریکا به اوکراین یک اقدام تحریکآمیز غیرضروری خواهد بود را رد کرد.»
وزیر امور خارجه لهستان اظهار داشت که میتوان از آنها برای حمله به پالایشگاههای نفت روسیه استفاده کرد.