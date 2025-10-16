به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده گزارش داد که زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۷ ریشتر استان پاپوآ در شرق اندونزی را لرزاند.

این زمین‌لرزه در عمق ۷۰ کیلومتری (۴۳ مایلی) زیر سطح زمین و در حدود ۲۰۰ کیلومتری (۱۲۵ مایلی) شهر آبه‌پورا رخ داده است.

تاکنون هیچ گزارشی از تلفات یا خسارات عمده گزارش نشده است و مرکز هشدار سونامی اقیانوس آرام نیز هشدار سونامی صادر نکرده است.

انتهای پیام/