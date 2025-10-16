خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وقوع زمین‌لرزه ۶.۷ ریشتری در اندونزی

وقوع زمین‌لرزه ۶.۷ ریشتری در اندونزی
کد خبر : 1700789
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده گزارش داد که زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۷ ریشتر استان پاپوآ در شرق اندونزی را لرزاند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده  گزارش داد که زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۷ ریشتر استان پاپوآ در شرق اندونزی را لرزاند.

این زمین‌لرزه در عمق ۷۰ کیلومتری (۴۳ مایلی) زیر سطح زمین و در حدود ۲۰۰ کیلومتری (۱۲۵ مایلی) شهر آبه‌پورا رخ داده است.

تاکنون هیچ گزارشی از تلفات یا خسارات عمده گزارش نشده است و مرکز هشدار سونامی اقیانوس آرام نیز هشدار سونامی صادر نکرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ