به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «الکساندر بورتنیکوف»، مدیر سرویس امنیت فدرال روسیه اظهار داشت که سرویس‌های ویژه بریتانیا و اوکراین در حال آماده شدن برای خرابکاری در خط لوله گاز ترک‌استریم هستند.

این مطلب در سخنرانی بورتنیکوف در پنجاه و هفتمین نشست شورای روسای سرویس‌های امنیتی و ویژه کشورهای مشترک المنافع در سمرقند، ازبکستان برگزار شد، بیان شد.

بورتنیکوف اظهار داشت که شواهد موثقی وجود دارد که نشان می‌دهد حملات تروریستی و عملیات خرابکارانه در روسیه تحت نظارت سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا انجام می‌شود.

بورتنیکوف افزود که مربیان نیروهای ویژه بریتانیا و ام‌آی۶ مجموعه‌ای از حملات پهپادی را به تأسیسات کنسرسیوم خط لوله خزر که سهامداران آن شامل شرکت‌هایی از روسیه، قزاقستان و ایالات متحده هستند، برنامه‌ریزی کرده‌اند.

وی گفت: «ما اطلاعاتی داریم که نشان می‌دهد بریتانیا با همکاری سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین در حال برنامه‌ریزی برای خرابکاری در خط لوله گاز جریان ترک هستند.»

