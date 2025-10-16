خبرگزاری کار ایران
سرویس امنیت فدرال روسیه:

بریتانیا و اوکراین در حال آماده شدن برای خرابکاری در خط لوله گاز ترک‌استریم هستند

مدیر سرویس امنیت فدرال روسیه اظهار داشت که سرویس‌های ویژه بریتانیا و اوکراین در حال آماده شدن برای خرابکاری در خط لوله گاز ترک‌استریم هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «الکساندر بورتنیکوف»، مدیر سرویس امنیت فدرال روسیه  اظهار داشت که سرویس‌های ویژه بریتانیا و اوکراین در حال آماده شدن برای خرابکاری در خط لوله گاز  ترک‌استریم هستند.

این مطلب در سخنرانی بورتنیکوف در پنجاه و هفتمین نشست شورای روسای سرویس‌های امنیتی و ویژه کشورهای مشترک المنافع  در سمرقند، ازبکستان برگزار شد، بیان شد.

بورتنیکوف اظهار داشت که شواهد موثقی وجود دارد که نشان می‌دهد حملات تروریستی و عملیات خرابکارانه در روسیه تحت نظارت سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا انجام می‌شود.

بورتنیکوف افزود که مربیان نیروهای ویژه بریتانیا و ام‌آی۶ مجموعه‌ای از حملات پهپادی را به تأسیسات کنسرسیوم خط لوله خزر که سهامداران آن شامل شرکت‌هایی از روسیه، قزاقستان و ایالات متحده هستند، برنامه‌ریزی کرده‌اند.

وی گفت: «ما اطلاعاتی داریم که نشان می‌دهد بریتانیا با همکاری سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین در حال برنامه‌ریزی برای خرابکاری در خط لوله گاز جریان ترک هستند.»

