ترامپ: هند خرید نفت روسیه را متوقف کرد، حالا نوبت چین است

به گزارش ایلنا به نقل از «العین»، دونالد ترامپ، روز گذشته در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: «من از خرید نفت توسط هند خوشحال نبودم، اما امروز تاکید کردند که دیگر نفت روسیه را نخواهند خرید. این یک گام بزرگ است و حالا می‌خواهیم چین هم همین مسیر را طی کند.»

وی افزود: «هدف ما قطع درآمدهای نفتی روسیه است که عملیات نظامی این کشور در اوکراین را تامین می‌کند و تلاش می‌کنیم با جلب حمایت بین‌المللی، صادرات انرژی مسکو را کاهش داده و آن‌ها را به پذیرش توافق صلح وادار کنیم.»

هند در کنار چین، بزرگ‌ترین خریدار نفت روسیه از مسیر دریایی است و از قیمت‌های پایین نفت که در پی تحریم‌های آمریکا و اروپا پس از تهاجم روسیه به اوکراین ایجاد شد، بهره برده است.

بر اساس آخرین آمار، روسیه در سپتامبر روزانه حدود ۱.۶۲ میلیون بشکه نفت به هند صادر کرده که تقریبا یک‌سوم نیاز نفتی دهلی را تأمین می‌کند و این کشور را بزرگ‌ترین تأمین‌کننده انرژی هند کرده است.

دولت مودی پیش‌تر خرید نفت ارزان روسیه را برای امنیت انرژی ملی ضروری می‌دانست، اما فشارهای اقتصادی اخیر آمریکا باعث تغییر موضع دهلی شده است.

تشدید فشار بر چین

ترامپ در ادامه تصریح کرد: «گام بعدی، همکاری با چین برای انجام همان کار است»؛ این اظهارات اشاره‌ای به تلاش واشنگتن برای متقاعد کردن پکن به توقف خرید نفت روسیه است.

او با بیان اینکه ایالات متحده اجازه نخواهد داد هیچ کشوری به روسیه کمک کند تا تحریم‌ها را دور بزند، تأکید کرد که آمریکا «به دقت تمامی خریداران نفت روسیه یا کسانی که به تامین مالی ماشین جنگی روسیه کمک می‌کنند را رصد می‌کند.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین گفت: «دولت مودی تعهد واقعی خود به همکاری با ایالات متحده برای برقراری ثبات جهانی را نشان داده است» و تاکید کرد که واشنگتن «اکنون منتظر گام بعدی چین است.»

