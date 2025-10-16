افشاگری مقام پیشین پنتاگون: کارخانه موشکی کرهشمالی احتمالیترین هدف تاماهاوکهای اوکراین
فرمانده سابق نیروهای آمریکایی در اروپا در اظهاراتی جنجالی احتمال داد که در صورت تحویل موشکهای تاماهاوک به اوکراین، کارخانه تولید موشک در کرهشمالی نخستین هدف این تسلیحات باشد؛ اقدامی که میتواند به تشدید تنشها میان واشنگتن و مسکو منجر شود.
به گزارش ایلنا، بن هادجز، فرمانده سابق نیروهای آمریکایی در اروپا، در گفتوگو با شبکه «فاکس نیوز» اظهار داشت که کارخانه موشکی کرهشمالی که حدود بیست هزار کارگر در آن مشغول فعالیت هستند، هدف مستقیم موشکهای تاماهاوک خواهد بود و این اقدام «ضربه شدیدی به زیرساختهای نظامی کرهشمالی وارد کرده و توانایی آن در حمایت از مسکو را کاهش خواهد داد.»
این اظهارات چند روز پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که تصمیم نهایی درباره امکان تحویل موشکهای تاماهاوک به اوکراین را گرفته است، بدون آنکه جزئیات تصمیم یا شرایط احتمالی تحویل این تسلیحات را افشا کند. این موضوع موجی از گمانهزنیها در محافل سیاسی و نظامی درباره نیت واقعی واشنگتن برانگیخت.
از سوی دیگر، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه هشدار داد که استفاده از موشکهای تاماهاوک در جنگ اوکراین بدون مشارکت مستقیم نظامیان آمریکایی امکانپذیر نیست و این اقدام «مرحلهای جدید از تشدید خطرناک» میان مسکو و واشنگتن خواهد بود. پوتین همچنین تأکید کرد که ورود این نوع تسلیحات به میدان نبرد، موازنه قدرت را تغییر داده و در را به روی یک رویارویی گستردهتر باز میکند.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، نیز اعلام کرد که تحویل این موشکها به کییف با «پاسخ مناسب مسکو» مواجه خواهد شد. او بدون آنکه جزئیات نوع پاسخ را مشخص کند، تاکید کرد که روسیه «در برابر هر تهدیدی که امنیت ملی و منافع نظامیاش را به خطر اندازد، بیتفاوت نخواهد بود.»
کارشناسان معتقدند که حتی مطرح شدن احتمال استفاده از موشکهای تااهاوک در اوکراین، نشاندهنده تشدید بالقوه بحران اوکراین و گسترش آن به بازیگران جدیدی مانند کرهشمالی است؛ موضوعی که میتواند چشمانداز امنیتی منطقه را تغییر دهد و پیچیدگی روابط میان آمریکا، روسیه و پیونگیانگ را افزایش دهد.