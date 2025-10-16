ترامپ: لب باز کنم اسرائیل جنگ غزه را از سر میگیرد!
رئیسجمهور آمریکا اظهار داشت که در صورت عدم پایبندی حماس به توافق آتشبس، اسرائیل میتواند تنها با یک کلمه از سوی او، جنگ در غزه را از سر بگیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از «سیانان»، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد: «در صورتی که حماس به توافق آتشبس پایبند نباشد، اسرائیل میتواند تنها با یک کلمه من، نبرد در غزه را از سر بگیرد.»
ترامپ با اشاره به اهمیت آزادی اسرا از نوار غزه، تصریح کرد: «آزادسازی گروگانها اقدامی بسیار حیاتی بود و در حال حاضر حماس در حال مقابله با گروههای تندرو و نابودی باندهای خشونتطلب است.»
طبق این گزارش، حماس عصر چهارشنبه جسد دو گروگان دیگر را تحویل اسرائیل داد اما تاکید کرد که بدون دسترسی به تجهیزات پیشرفتهتر قادر به پیدا کردن و تحویل اجساد بقیه گروگانها نیست.
ارتش اسرائیل تحویل گرفتن دو جسد دیگر را تایید کرده است اما همچنان تاکید دارد که بدون تحویل گرفتن همه اجساد باقیمانده، تعهدات حماس در مرحله نخست آتشبس را تکمیل نخواهد دانست.
اگر تایید شود که بقایای دو جسدی که چهارشنبه شب بازگردانده شدهاند متعلق به گروگانهاست، یعنی ۱۹ نفر دیگر همچنان در غزه مفقود هستند.
طبق مرحله نخست طرح صلح غزه، حماس موظف است هر ۲۸ گروگان کشتهشده را بازگرداند.