خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ: لب باز کنم اسرائیل جنگ غزه را از سر می‌گیرد!

ترامپ: لب باز کنم اسرائیل جنگ غزه را از سر می‌گیرد!
کد خبر : 1700705
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور آمریکا اظهار داشت که در صورت عدم پایبندی حماس به توافق آتش‌بس، اسرائیل می‌تواند تنها با یک کلمه از سوی او، جنگ در غزه را از سر بگیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از «سی‌ان‌ان»، دونالد ترامپ،  رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد: «در صورتی که حماس به توافق آتش‌بس پایبند نباشد، اسرائیل می‌تواند تنها با یک کلمه  من، نبرد در غزه را از سر بگیرد.»

ترامپ با اشاره به اهمیت آزادی اسرا از نوار غزه، تصریح کرد: «آزادسازی گروگان‌ها اقدامی بسیار حیاتی بود و در حال حاضر حماس در حال مقابله با گروه‌های تندرو و نابودی باندهای خشونت‌طلب است.»

طبق این گزارش، حماس عصر چهارشنبه جسد دو گروگان دیگر را تحویل اسرائیل داد اما تاکید کرد که بدون دسترسی به تجهیزات پیشرفته‌تر قادر به پیدا کردن و تحویل اجساد بقیه گروگان‌ها نیست.

ارتش اسرائیل تحویل گرفتن دو جسد دیگر را تایید کرده است اما همچنان تاکید دارد که بدون تحویل گرفتن همه اجساد باقی‌مانده، تعهدات حماس در مرحله نخست آتش‌بس را تکمیل نخواهد دانست.

اگر تایید شود که بقایای دو جسدی که چهارشنبه شب بازگردانده شده‌اند متعلق به گروگان‌هاست، یعنی ۱۹ نفر دیگر همچنان در غزه مفقود هستند.

طبق مرحله نخست طرح صلح غزه، حماس موظف است هر ۲۸ گروگان کشته‌شده را بازگرداند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ