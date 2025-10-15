خبرگزاری کار ایران
حملات پاکستان به قندهار

حملات پاکستان به قندهار
رسانه‌ها از حملات هوایی پاکستان به قندهار خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از داون، رسانه دولتی «پی‌تی‌وی» پاکستان امروز -چهارشنبه- گزارش داد که نیروهای مسلح پاکستان در بحبوحه خصومت‌های مرزی میان این کشور و افغانستان، حملات دقیقی را به استان قندهار انجام دادند.

در بیانیه‌ای که در پلتفرم ایکس منتشر شد، به نقل از منابع امنیتی آمده است: «در اقدام تلافی‌جویانه ارتش پاکستان علیه طالبان افغانستان، مخفیگاه‌های کلیدی نابود شدند».

در این بیانیه اعلام شد: «این حملات دقیق در استان قندهار افغانستان انجام شد. در نتیجه این حملات، گردان شماره ۴ طالبان افغانستان و تیپ مرزی شماره ۶ به طور کامل نابود شدند. ده‌ها نفر از عوامل خارجی و افغان کشته شدند».

در این بیانیه آمده است که ارتش پاکستان توانایی کامل برای پاسخ قوی و کامل به هرگونه تجاوز خارجی  را دارد.

 

 

