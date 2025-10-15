حملات پاکستان به قندهار

به گزارش ایلنا به نقل از داون، رسانه دولتی «پی‌تی‌وی» پاکستان امروز -چهارشنبه- گزارش داد که نیروهای مسلح پاکستان در بحبوحه خصومت‌های مرزی میان این کشور و افغانستان، حملات دقیقی را به استان قندهار انجام دادند.

در بیانیه‌ای که در پلتفرم ایکس منتشر شد، به نقل از منابع امنیتی آمده است: «در اقدام تلافی‌جویانه ارتش پاکستان علیه طالبان افغانستان، مخفیگاه‌های کلیدی نابود شدند».

در این بیانیه اعلام شد: «این حملات دقیق در استان قندهار افغانستان انجام شد. در نتیجه این حملات، گردان شماره ۴ طالبان افغانستان و تیپ مرزی شماره ۶ به طور کامل نابود شدند. ده‌ها نفر از عوامل خارجی و افغان کشته شدند».

در این بیانیه آمده است که ارتش پاکستان توانایی کامل برای پاسخ قوی و کامل به هرگونه تجاوز خارجی را دارد.

