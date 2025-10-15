به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، امروز -چهارشنبه- در جریان دیدار با «ابومحمد الجولانی» رئیس خودخوانده سوریه در کاخ کرملین، روابط روسیه و سوریه را ستود و گفت که دو کشور دهه‌هاست که روابط ویژه‌ای دارند.

در ابتدای این دیدار، پوتین گفت: «روابط میان روسیه و سوریه همیشه ماهیتی کاملا دوستانه داشته است».

وی افزود: «روابط ویژه بین روسیه و سوریه طی دهه‌ها شکل گرفته، روسیه آماده است تا از طریق وزارت خارجه، مشورت‌های منظمی با سوریه داشته باشد».

