خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شمار شهدای غزه به ۶۷هزار و ۹۳۸ نفر رسید

شمار شهدای غزه به ۶۷هزار و ۹۳۸ نفر رسید
کد خبر : 1700580
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که شمار شهدای غزه به ۶۷ هزار ۹۳۸ تن رسیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که پیکر ۲۵ تن ازشهدای غزه از جمله ۱۶ پیکر یافته شده و همچنین یک نفر که بر اثر جراحات به شهادت رسیده، در شبانه روز گذشته در بیمارستان‌های نوار غزه تحویلا گرفته شد.

این وزارت خانه همچنین اعلام کرد که در همین بازه زمانی نیز بیمارستان‌های غزه ۳۵ مجروح را پذیرش کردند.

بر اساس اعلام وزار بهداشت عزه از اکتبر سال ۲۰۲۳ و اغاز جنایات رژیم صهیونیستی  تاکنون ۶۷ هزار ۹۳۸ نفر  به شهادت رسیدند و همچنین ۱۷۰ هزار ۱۶۹ نفر نیز مجروح شدند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ