شمار شهدای غزه به ۶۷هزار و ۹۳۸ نفر رسید
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که شمار شهدای غزه به ۶۷ هزار ۹۳۸ تن رسیده است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که پیکر ۲۵ تن ازشهدای غزه از جمله ۱۶ پیکر یافته شده و همچنین یک نفر که بر اثر جراحات به شهادت رسیده، در شبانه روز گذشته در بیمارستانهای نوار غزه تحویلا گرفته شد.
این وزارت خانه همچنین اعلام کرد که در همین بازه زمانی نیز بیمارستانهای غزه ۳۵ مجروح را پذیرش کردند.
بر اساس اعلام وزار بهداشت عزه از اکتبر سال ۲۰۲۳ و اغاز جنایات رژیم صهیونیستی تاکنون ۶۷ هزار ۹۳۸ نفر به شهادت رسیدند و همچنین ۱۷۰ هزار ۱۶۹ نفر نیز مجروح شدند.