پیوستن صربستان به اتحادیه اروپا مستلزم اجرای تحریم‌های روسیه است

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خواستار هماهنگی بیشتر در صربستان با اتحادیه اروپا در سیاست خارجی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «اوروزلا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا بار دیگر از صربستان خواست تا به تحریم‌های این اتحادیه  علیه روسیه بپیوندد و تاکید کرد که بلگراد بدون این اقدام قادر  نخواهد بود تا به اتحادیه اروپا بپیونند.

فون در لاین در یک کنفرانس مطبوعاتی در جریان سفر خود به صربستان گفت: «اکنون زمان آن برای صربستان فرا رسیده تا گام‌های قطعی برای عضویت در اتحادیه اروپا بردارد».

وی اظهار داشت:  «ما باید شاهد ثبات بیشتری در سیاست خارجی خود، از جمله در رابطه با تحریم‌ها علیه روسیه، باشیم.»

رئیس کمیسیون اروپا   افزود: «من به شما (صربستان) برای همسویی ۶۱ درصدی با با سیاست خارجی اتحادیه اروپا تبریک می‌گویم. اما بیشتر از این نیاز است. ما می‌خواهیم  صربستان به عنوان یک شریک قابل اطمینان دیده شود».

 

 

