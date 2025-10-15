به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «حازم قاسم» سخنگوی حماس، تایید کرد که این جنبش به عنوان بخشی از تعهد خود به توافق آتش‌بس، به تحویل اجساد سربازان صهیونیست که توسط گردان‌های قسام اسیر شده‌اند، پایبند است.

قاسم تاکید کرد که رگیم صهیونیستی با کشتن غیرنظامیان در مناطق «شجاعیه» و «رفح»، نقض آشکار توافق را مرتکب شده است و از میانجیگران خواست تا تل‌آویو را برای پایبندی به تعهدات خود تحت این توافق تحت فشار قرار دهند.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که رژیم صهیونیستی روزگذشته -سه‌شنبه- تصمیم گرفت گذرگاه رفح را امروز باز نکند و کمک‌های بشردوستانه را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و ادعا کرد که حماس از تحویل بقایای کشته‌شدگان صهیونیست خودداری کرده است.

