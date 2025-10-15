یورش نیروهای صهیونیست به جنوب سوریه

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رسانه‌های محلی سوری گزارش، نیروهای ارتش رژیم اشغالگر صهیونیست، امروز -چهارشنبه- وارد حومه «قنیطره» در جنوب سوریه شدند.

تلویزیون دولتی الاخباریه سوریه گزارش داد که نیروهای اشغالگر به روستای «العوینیه» در شمال قنیطره پیشروی کرده و به دو خانه حمله کرده‌اند.

یک واحد دیگر صهیونیست متشکل از هشت خودروی نظامی، از جمله یک بولدوزر و دو تانک، به سمت شهر «صمدانیه شرقی» پیشروی کردند و قبل از عقب‌نشینی به سمت شهر قنیطره، چندین ساعت در این منطقه مستقر بودند.

ارتش اشغالگر تاکنون به این گزارش‌ها واکنش نشان نداده است.

