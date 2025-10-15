یورش نیروهای صهیونیست به جنوب سوریه
نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی به حومه جنوبی سوریه حمله کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رسانههای محلی سوری گزارش، نیروهای ارتش رژیم اشغالگر صهیونیست، امروز -چهارشنبه- وارد حومه «قنیطره» در جنوب سوریه شدند.
تلویزیون دولتی الاخباریه سوریه گزارش داد که نیروهای اشغالگر به روستای «العوینیه» در شمال قنیطره پیشروی کرده و به دو خانه حمله کردهاند.
یک واحد دیگر صهیونیست متشکل از هشت خودروی نظامی، از جمله یک بولدوزر و دو تانک، به سمت شهر «صمدانیه شرقی» پیشروی کردند و قبل از عقبنشینی به سمت شهر قنیطره، چندین ساعت در این منطقه مستقر بودند.
ارتش اشغالگر تاکنون به این گزارشها واکنش نشان نداده است.