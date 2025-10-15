نیویورک تایمز هشدار داد:
ارسال تاماهاک، واشنگتن را به درگیری با مسکو نزدیکتر میکند
روزنامه آمریکایی هشدار داد که تامین موشکهای تاماهاک برای اوکراین خطر مواجه مستقیم میان واشنگتن و مسکو را افزایش میدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، روزنامه نیویورک تایمز هشدار داد که تامین موشکهای آمریکایی «تاماهاک» برای اوکراین، ایالات متحده را به مواجه مستقیم به روسیه نزدیک تر میکند.
این روزنامه گزارش داد: «تامین این سلاحها با چالشهای عظیمی همراه خواهد بود، به ویژه اینکه اوکراین پرتابگرهای دریایی یا زمینی لازم برای شلیک موشکها را ندارد».
نیویورک تایمز توضیح داد: «اوکراین برای شلیک موشکهای تاماهاک به یک پرتابگر ارتش آمریکا به نام تایفون نیاز دارد، اقدامی که به گفته مقامات نظامی، ایالات متحده را به رویارویی مستقیم با روسیه نزدیکتر میکند».
پیش از این، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، اظهار داشت که ممکن است قبل از تصمیمگیری نهایی برای ارسال موشکهای تاماهاک به کییف، با «ولادیمیر پوتین» همتای روسی خود، صحبت کند.
در ۶ اکتبر، رهبر آمریکا بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که در مورد این موضوع تا حدودی تصمیمی اتخاذ کرده است.
پوتین نیز گفت که موشکهای تاماهاک بدون دخالت مستقیم نیروهای ارتش آمریکا نمیتوانند استفاده شوند و هشدار داد که این به معنی سطح جدیدی از تنشها از جمله در روابط میان روسیه و ایالات متحده خواهد بود.
«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین نیز گفته بود که اگر موشکهای تاماهاک به اوکراین تحویل داده شوند، روسیه به شکل مناسبی پاسخ خواهد داد.