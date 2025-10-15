خبرگزاری کار ایران
آمریکا به متحدان خود در ناتو در زمینه اطلاعاتی کمک می‌کند

پولیتیکو گزارش داد که ایالات متحده به متحدان خود در زمینه اطلاعات و هماهنگی برای عملیات جدید «نگهبان شرقی» ناتو کمک خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، پولیتیکو گزارش داد که ایالات متحده به متحدان خود در زمینه اطلاعات و هماهنگی برای عملیات جدید «نگهبان شرقی» ناتو کمک خواهد کرد.

این روزنامه به نقل از دیپلمات‌ها و مقامات ناتو افزود که «الکسوس گرینکیویچ»، فرمانده عالی نیروهای متفقین در اروپا، در حال بررسی انعطاف‌پذیری ماموریت و ملاحظات ملی در برنامه نگهبان شرقی است و انتظار می‌رود پیشنهادات خود را در سال ۲۰۲۶ به متحدان ارائه دهد.

این روزنامه اظهار داشت که واشنگتن احتمالاً از برنامه «نگهبان شرقی» در جمع‌آوری اطلاعات و هماهنگی مکانیسم این عملیات حمایت خواهد کرد.

 

