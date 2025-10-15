به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «مارک روته» دبیرکل ناتو، امروز -چهارشنبه- گفت که ناتو و اتحادیه اروپا با یکدیگر برای ایجاد دیوار پهپادی جهت محافظت از کشورهای عضو همکاری می‌کنند.

اظهارات روته پیش از نشست با وزرای دفاع این ائتلاف نظامی بیان شد.

در پاسخ به این سوال آیا آنها در حال دو برابر کردن تلاش‌های خود هستند، دبیرکل ناتو گفت: «اتحادیه اروپا و ناتو قوانین متفاوتی دارند، ناتو توانایی‌های نظامی را فراهم می‌کند و اروپا قدرت نرم بازار داخلی را در دست دارد و اطمینان حاصل می‌کند که هزینه تامین شود».

