سیارتو:

همکاری با روسیه برای ما حائز اهمیت است

همکاری با روسیه برای ما حائز اهمیت است
وزیرخارجه مجارستان گفت که همکاری با روسیه برای کشورش از اهمیت بالایی بر خوردار است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «پیتر سیارتو» وزیرخاجه مجارستان در حاشیه اجلاس هفته انرژی روسیه گفت که همکاری با روسیه خصوصا در حوزه انرژی  برای مجارستان از اهمیت بالایی برخوردار  است.

سیارتو  در جمع خبرنگاران گفت: «روسیه  از مجارستان حمایت می‌کند، و تامین انرژی از روسیه برای بوداپست بسیار ضروری است».

دیپلمات ارشد مجارستانی خاطر نشان کرد که تمالی ندارد  این موضوع را در قالب سیاسی یا ایدئولوژیک مطرح کند و واردات انرژی را یک مسئله فیزیکی توصیف می‌کند.

«سرگئی لاوروف» وزیرخارجه روسیه نیز پیشتر گفته بود که رویکرد سیاسی واقع بینانه مجتارستان برای مسکو بسیار ارزشمند است».

 

