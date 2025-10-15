خبرگزاری کار ایران
دیدار پادشاه بحرین با فرمانده جدید ناوگان پنجم آمریکا

پادشاه بحرین در دیدار فرمانده جدید ناوگان پنجم آمریکا، بر نقش محوری دولت این کشور در تضمین امنیت و ثبات منطقه تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «حمد بن عیسی آل خلیفه»، پادشاه بحرین در منامه میزبان «کیرت رینشو»، فرمانده نیروی دریایی فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا و فرمانده ناوگان پنجم این کشور بود.

به گزارش خبرگزاری رسمی بحرین، در این دیدار پادشاه بحرین بر عمق روابط استراتژیک قوی و شراکت تاریخی مستحکم میان منامه و واشنگتن که همکاری دوجانبه آنها شاهد رشد مستمر به ویژه در حوزه‌های نظامی و دفاعی است، تاکید کرد.

حمد بن عیسی همچنین تاکید کرد که روابط بحرین و آمریکا مبتنی بر اعتماد، احترام و اتمام به تحقق همه اهداف و چشم اندازها است.

پادشاه بحرین ضمن تبریک به فرمانده جدید ناوگان پنجم آمریکا، برای او در انجام ماموریت و حمایت از همکاری بحرین و امریکا آرزوی موفقیت کرد.

 

