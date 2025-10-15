خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتقاد اوباما از تصمیم ترامپ مبنی بر استقرار نیروهای گارد ملی در ایالت‌های این کشور

انتقاد اوباما از تصمیم ترامپ مبنی بر استقرار نیروهای گارد ملی در ایالت‌های این کشور
کد خبر : 1700335
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور سابق آمریکا، به شدت از تصمیم ‌رئیس جمهور این کشور، برای استقرار نیروهای گارد ملی در ایالت ایلینوی انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از هیل، «باراک اوباما»، رئیس جمهور سابق آمریکا، به شدت از تصمیم «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور این کشور، برای استقرار نیروهای گارد ملی در ایالت ایلینوی انتقاد کرد.

اوباما گفت: «اگر گارد ملی را به تگزاس می‌فرستادم و صرفاً می‌گفتم: ‌"مشکلات زیادی در دالاس و جرم و جنایت زیادی در آنجا وجود دارد و برایم مهم نیست که گرگ ابوت، فرماندار تگزاس، چه می‌گوید، من قرار است مسئولیت اجرای قانون را به دست بگیرم چون اوضاع از کنترل خارج شده است‌،" برایم شگفت‌انگیز بود که فاکس نیوز چگونه واکنش نشان می‌داد.»

اوباما افزود که موضع ترامپ نشان‌دهنده یک استاندارد دوگانه است و توضیح داد که در دوران ریاست جمهوری‌اش، زمانی که به سراسر جهان سفر می‌کرد، ترویج دموکراسی هنوز توسط هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات حمایت می‌شد.

وی به شوخی گفت: «جورج بوش طرفدار آن بود، بیل کلینتون طرفدار آن بود، من طرفدار آن بودم و حتی مارکو روبیو هم طرفدار آن بود، درست است؟»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ