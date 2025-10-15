به گزارش ایلنا به نقل از هیل، «باراک اوباما»، رئیس جمهور سابق آمریکا، به شدت از تصمیم «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور این کشور، برای استقرار نیروهای گارد ملی در ایالت ایلینوی انتقاد کرد.

اوباما گفت: «اگر گارد ملی را به تگزاس می‌فرستادم و صرفاً می‌گفتم: ‌"مشکلات زیادی در دالاس و جرم و جنایت زیادی در آنجا وجود دارد و برایم مهم نیست که گرگ ابوت، فرماندار تگزاس، چه می‌گوید، من قرار است مسئولیت اجرای قانون را به دست بگیرم چون اوضاع از کنترل خارج شده است‌،" برایم شگفت‌انگیز بود که فاکس نیوز چگونه واکنش نشان می‌داد.»

اوباما افزود که موضع ترامپ نشان‌دهنده یک استاندارد دوگانه است و توضیح داد که در دوران ریاست جمهوری‌اش، زمانی که به سراسر جهان سفر می‌کرد، ترویج دموکراسی هنوز توسط هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات حمایت می‌شد.

وی به شوخی گفت: «جورج بوش طرفدار آن بود، بیل کلینتون طرفدار آن بود، من طرفدار آن بودم و حتی مارکو روبیو هم طرفدار آن بود، درست است؟»

