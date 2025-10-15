رسانه مصری نوشت:
قدرت موشکی ایران؛ کابوس اسرائیل در جنگ بعدی
ارزیابیها نشان میدهد که اسرائیل با وجود پیشرفتهترین تجهیزات نظامی، هنوز از توان موشکی ایران بیمناک است؛ حتی بدون نیروی هوایی و سامانههای دفاعی مدرن. کارشناسان هشدار میدهند که ایران قادر است خساراتی فراتر از جنگ قبلی، به مناطق فلسطین اشغالی وارد کند.
به گزارش ایلنا، روزنامه «المصری الیوم» در مقالهای با عنوان «موشکهای ایرانی» نوشت: خبرها حاکی است که در مکالمهای تلفنی میان ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نتانیاهو تأکید کرده که اسرائیل قصد حمله به ایران ندارد و برنامهای برای اقدام خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران در دست ندارد. پوتین نیز این پیام را به سفیر ایران منتقل کرده تا به تهران اطلاع دهد.
نویسنده معتقد است که تحرکات هواپیماهای سوخترسان آمریکایی به سمت پایگاه العدید در قطر نگرانیهای تهران را درباره احتمال حمله جدید اسرائیل، با حمایت آمریکا، افزایش داده است. تلآویو نیز بیم دارد که این هراسها ایران را به اقدام پیشدستانه موشکی وادار کند تا از ضربه اول جلوگیری شود، همانطور که در حمله ۱۲ ژوئن گذشته تجربه شد.
گزارشهای منتشرشده حاکی است انتشار خبرهایی از تهران مبنی بر اینکه برخی نمایندگان مجلس خواستار آمادگی نیروهای مسلح برای «منتظرِ حمله نماندن و زدن ضربه اول» شدهاند، همراه با گزارشهایی درباره وجود تسلیحات و موشکهای جدید ایران که تاکنون بهکار گرفته نشده و «آماده» حضور در هرگونه درگیری آینده است، واکنشهایی در تلآویو برانگیخته و موجب افزایش سطح نگرانی در محافل امنیتی این رژیم شده است.
تحلیلها نشان میدهد که اسرائیل برای انتقال این پیام به ایران، پوتین را به عنوان واسطه انتخاب کرده است. نخستین دلیل، قطع ارتباط مستقیم ایران با غرب در واشنگتن، پاریس، لندن و برلین است. دلیل دوم، اعتبار پوتین به عنوان چهرهای که هنوز برای ایران قابل قبول است.
اظهارات ایرانیها در واکنش به پیام نتانیاهو، نشان میدهد که آنها به تعهدات اسرائیل اعتماد ندارند و معتقدند که نتانیاهو، استاد «خلف وعده و فریب» است و حتی به گفته تحلیلگران، نمیتوانند به حرفهای او یا دونالد ترامپ اعتماد کنند. ایران این درس را از حمله اخیر اسرائیل در اوج مذاکرات با آمریکا آموخته است.
با وجود قدرت نظامی اسرائیل و کمک مستقیم ناتو به این رژیم در حملات و تجاوزاتش به کشورهای مختلف منطقه، تلآویو از قدرت موشکی ایران بیم دارد و میداند که موشکهایی که تاکنون استفاده نشدهاند، میتوانند خسارات شدیدتر از حملات قبلی به شهرهای اسرائیل وارد کنند.
با وجود اینکه اسرائیل نگرانی زیادی از تحویل جنگندهها و تجهیزات نظامی روسیه و چین به ایران ندارد و معتقد است که نیروی هوایی پیشرفتهاش قادر به سرنگونی این هواپیماها و نابودی شبکه دفاع هوایی ایران است، اما تلآویو همچنان نگران قدرت موشکی ایران است، حتی با وجود اینکه ایران نیروی هوایی پیشرفته و سامانههای دفاع هوایی قوی ندارد؛ این نگرانی به خاطر توانمندی موشکی مستقیم و تاثیرگذار ایران است که میتواند تهدید بزرگی به حساب بیاید.
کارشناسان اسرائیلی تاکید دارند که ایران میتواند شهرهای فلسطین اشغالی را با خساراتی فراتر از حملات گذشته هدف قرار دهد، همانطور که در جنگ اخیر، تلآویو برای کاهش خسارات موشکهای ایرانی، درخواست آتشبس داد.
به همین دلیل، تصور اینکه ایران حاضر باشد درباره برنامه موشکی خود مذاکره کند، چندان ساده نیست.