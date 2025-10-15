کاخ کرملین:
پوتین و الجولانی بر توسعه روابط روسیه-سوریه متمرکز خواهند بود
کاخ کرملین از محورهای گفتوگو میان رئیس جمهور روسیه و رئیس دوره انتقالی سوریه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، کاخ کرملین اعلام کرد که «ولادیمر پوتین» رئیس جمهور روسیه امروز -چهارشنبه- با «ابو محمد الجولانی» رئیس دوره انتقالی سوریه، که در جریان یک سفر کاری وارد روسیه شده دیدار گفتوگو خواهد کرد.
کرملین اعلام کرد که گفتوگوهای میان پوتین و الجولانی بر توسعه روابط روسیه-سوریه و همچنین تحولات خاورمیانه متمرکز خواهد بود.
در بیانیه کرملین اعلام شد: «در پانزدهم اکتبرف مذاکرات میان ولادیمیر پوتین و ابو محمد الجولانی برگزار خواهد شد».
در این بیانیه افزوده شد: «قرار است وضعیت فعلی و چشمانداز توسعه روابط روسیه و سوریه در زمینههای سیاسی، تجاری، اقتصادی و بشردوستانه و همچنین آخرین تحولات خاورمیانه مورد بحث و بررسی قرار گیرد».