به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات افغان به خبرگزاری فرانسه گفتند که در درگیری‌های تازه در مرز افغانستان و پاکستان، ۱۵ غیرنظامی کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند.

در تلافی، دولت طالبان حمله‌ای را در امتداد بخش‌هایی از مرز جنوبی خود آغاز کرد و اسلام‌آباد را وادار کرد که پاسخی قوی از جانب خود بدهد.

سپس ده‌ها تلفات توسط هر دو طرف در طول آخر هفته گزارش شد و درگیری‌های مرگبار از سپیده دم امروز -چهارشنبه- از سر گرفته شد.

خشونت بین این دو همسایه از زمان انفجارهای هفته گذشته در افغانستان، از جمله دو انفجار در کابل، که به پاکستان نسبت داده شد، شعله‌ور شده است.





