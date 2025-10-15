حمله به کارکنان سازمان بهداشت جهانی در اوکراین

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «تدروس آدهانوم گبریسوس» رئیس سازمان بهداشت جهانی در پستی در پلتفرم ایکس از حمله به نیروهای این سازمان در اوکراین خبر داد.

گبریسوس در ایکس نوشت: «یک تیم سازمان بهداشت جهانی روزگذشته -سه‌شنبه- هنگام همراهی کاروان سازمان ملل در اوکراین مورد حمله قرار گرفت، اما موفق شد کمک‌های پزشکی را به شهر بیلوزرکا برساند».

آدهانوم گفت: «دو کامیون بر نامه تغذیه جهانی در این حادثه آسیب دید».

وی بار دیگر خواستار پایان یافتن حملات به نیروهای حقوق بشری شد.

