به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «یوشیماسا هایاشی»، دبیر ارشد کابینه ژاپن، به کمیته هماهنگی پارلمان این کشور اطلاع داد که مجلس عوام پارلمان ‌در ۲۱ اکتبر رأی‌گیری کلیدی در مورد نامزدی نخست‌وزیر جدید را برگزار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری کیودو، حزب حاکم لیبرال‌دموکرات‌ در حال حاضر در حال آماده‌سازی‌های نهایی برای رأی‌گیری پیش رو است که در آن رهبر خود، «سانائه تاکایچی»، را نامزد خواهد کرد.

با این حال، احزاب مخالف نیز به طور فعال در حال بحث در مورد احتمال معرفی یک نامزد مخالف واحد برای این سمت هستند و در صورت توافق، ممکن است قدرت را که از سال ۲۰۱۲ در دست حزب حاکم بوده است، به دست بگیرند.

