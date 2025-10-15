به گزارش ایلنا به نقل از رویتز، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا روز گذشته -سه‌شنبه- تهدید به مجازات تعرفه‌ای از جمله اعمال تعرفه‌ها علیه اسپانیا کرد و گفت که از رد افزایش هزینه‌های دفاعی به ۵ درصد از سوی این کشور ناراحت است.

ترامپ گفت: «این اقدام بی احترامی به ناتو است».

رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران در کاخ سفید اظهار داشت: «من شدیدا از اسپانیا ناراضی هستم. آنها تنها کشوری هستند که هزینه‌های خود را تا ۵ درصد افزایش ندادند، بنا‌بر‌این من از اسپانیا راضی نیستم» .

وی افزود: «به دلیل آنچه انجام داند، به فکر تنبیهات تجاری از طریق تعرفه بر آنها هستم‌ و فکر کنم ممکن است این کار را انجام دهم».

