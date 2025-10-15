خبرگزاری کار ایران
ترامپ، اسپانیا را تهدید به افزایش تعرفه‌ها کرد

ترامپ، اسپانیا را تهدید به افزایش تعرفه‌ها کرد
رئیس جمهور آمریکا اسپانیا را به دلیل عدم افزایش هزینه‌های دفاعی ناتو تهدید به اعمال تعرفه‌ کرد.

به گزارش  ایلنا به نقل از رویتز، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا روز گذشته -سه‌شنبه- تهدید به مجازات تعرفه‌ای از جمله اعمال تعرفه‌ها علیه اسپانیا کرد و گفت که از رد افزایش هزینه‌های دفاعی به ۵ درصد از سوی این کشور  ناراحت است.

ترامپ گفت: «این اقدام بی احترامی به ناتو است».

رئیس جمهور آمریکا در  جمع خبرنگاران در کاخ  سفید اظهار داشت: «من شدیدا از اسپانیا ناراضی هستم. آنها تنها کشوری هستند که هزینه‌های خود را تا ۵ درصد افزایش ندادند،  بنا‌بر‌این من از اسپانیا راضی نیستم» .

وی افزود: «به دلیل آنچه انجام داند، به فکر تنبیهات تجاری از طریق تعرفه بر آنها هستم‌ و   فکر کنم ممکن است این کار را انجام دهم».

 

 

 

 

