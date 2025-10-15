کشته شدن یک نامزد پارلمان عراق در اثر انفجار در شمال بغداد
یک منبع امنیتی اعلام کرد که یک نامزد پارلمان عراق در اثر انفجار یک بمب کنار جادهای در شمال بغداد کشته و سه نفر از محافظانش زخمی شدند.
این منبع که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت: «یک بمب چسبنده زیر خودروی صفا المشهدانی، عضو فعلی شورای استان بغداد و نامزد پارلمان، منفجر شد. این انفجار منجر به مرگ فوری او و جراحات شدید سه نفر از پرسنل امنیتیاش شد.»
این منبع توضیح داد که «این حادثه سحرگاه چهارشنبه در طارمیه، واقع در ۴۰ کیلومتری شمال پایتخت و از نظر اداری بخشی از استان بغداد، رخ داد.»