خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشته شدن یک نامزد پارلمان عراق در اثر انفجار در شمال بغداد

کشته شدن یک نامزد پارلمان عراق در اثر انفجار در شمال بغداد
کد خبر : 1700257
لینک کوتاه کپی شد.

یک منبع امنیتی اعلام کرد که یک نامزد پارلمان عراق در اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در شمال بغداد کشته و سه نفر از محافظانش زخمی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک منبع امنیتی اعلام کرد که یک نامزد پارلمان عراق در اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در شمال بغداد کشته و سه نفر از محافظانش زخمی شدند.

این منبع که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت: «یک بمب چسبنده زیر خودروی صفا المشهدانی، عضو فعلی شورای استان بغداد و نامزد پارلمان، منفجر شد. این انفجار منجر به مرگ فوری او و جراحات شدید سه نفر از پرسنل امنیتی‌اش شد.»

این منبع توضیح داد که «این حادثه سحرگاه چهارشنبه در طارمیه، واقع در ۴۰ کیلومتری شمال پایتخت و از نظر اداری بخشی از استان بغداد، رخ داد.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ