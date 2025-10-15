پکن و مسکو به دنبال بازنویسی نظم جهانی هستند

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «یوهان وادفول»، وزیر‌ خارجه آلمان، چین را به تضعیف نظم بین‌المللی مبتنی بر قانون از طریق «سیاست‌های فزاینده تهاجمی» خود در آسیا و حمایت از روسیه متهم کرد.

وادفول در سخنرانی‌ در مرکز ژاپن-آلمان در برلین گفت که پکن و مسکو به دنبال بازنویسی نظم جهانی بر اساس قوانین بین‌المللی هستند.

وزیر ‌خارجه آلمان بر روابط نزدیک بین برلین و توکیو تأکید کرد و دو کشور را شرکای همفکری توصیف کرد که ارزش‌های اصلی و اهداف استراتژیک مشترکی دارند.

