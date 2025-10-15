نماینده تجاری ایالات متحده:
زمان دیدار ترامپ و شی تعیین شده است
نماینده تجاری ایالات متحده، گفت که زمان ملاقات رئیس جمهور ایالات متحده، با همتای چینیاش، تعیین شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «جیمسون گریر»، نماینده تجاری ایالات متحده، گفت که زمان ملاقات «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، با «شی جین پینگ»، همتای چینیاش، تعیین شده است.
این در حالی است که ترامپ در مورد این ملاقات ابراز تردید کرده است.
گریر در پاسخ به سوالی در مورد این ملاقات به سیانبیسی گفت: «زمان مشخصی برای این دیدار وجود دارد.»
گریر اقدامات کنترلی چین بر صادرات عناصر خاکی کمیاب را «بیش از حد» دانست و افزود که این اقدامات «از ناکجاآباد ظاهر شدهاند».