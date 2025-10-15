خبرگزاری کار ایران
کشتی امدادرسان ترکیه عازم نوار غزه شد

کشتی امدادرسان ترکیه عازم نوار غزه شد
خبرگزاری آناتولی گزارش داد که کشتی امدادرسان «گودنس» از بندر مرسین ترکیه عازم غزه شد.

به گزارش ایلنا، خبرگزاری آناتولی گزارش داد که کشتی امدادرسان «گودنس» از بندر مرسین ترکیه عازم غزه شد.

این کشتی حامل ۹۰۰ تن مواد غذایی و شیر خشک نوزادان برای مردم این منطقه است.

این محموله توسط سازمان مدیریت بلایا و فوریت‌های ترکیه (آفاد) و با همکاری ۱۷ سازمان غیردولتی و هلال احمر مصر سازماندهی شده است.

اقدام ترکیه در حالی صورت می‌گیرد که دولت این کشور به یکی از حامیان اصلی توافق آتش‌بس غزه و همچنین میانجی در این پرونده تبدیل شده است.

ترکیه پیش‌تر نیز از ناوگان آزادی غزه، از جمله کشتی «ماوی مرمره» حمایت کرده بود. این کشتی در سال ۲۰۱۰ توسط نیروهای رژیم صهیونیستی مورد حمله قرار گرفت و ۱۰ شهروند ترکیه در آن جان خود را از دست دادند. 

برخلاف مأموریت‌های قبلی ناوگان آزادی که با عبور مستقیم به غزه تلاش می‌کردند محاصره اسرائیل را بشکنند، این کشتی، کمک‌ها را از طریق بندر «العریش» مصر به نوار غزه منتقل خواهد کرد.

 

 

