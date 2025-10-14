صلح نباید به معنای مصنویت از نسل کشی در غزه باشد

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «پدرو سانچز» نخست وزیر اسپانیا، امروز -سه‌شنبه- گفت که صلح در غزه نباید به قیمت از دست رفتن عدالت تمام شود و گفت که مسئولان این فجایع (در غزه)، باید پاسخگو باشند.

سانچز در مصاحبه‌ای با رادیو «کادنا سر» گفت: «صلح نمی‌تواند به معنای فراموش کردن باشد، نمی‌تواند به معنای مصونیت از مجازات باشد. کسانی که در نسل‌کشی انجام شده در غزه نقش کلیدی داشتند، باید در برابر عدالت پاسخگو باشند».

وی افزود: «ما کار زیادی در پیش داریم. سوالات بی‌پاسخ زیادی وجود دارد».

