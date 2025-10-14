خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فایننشال تایمز:

فراهم کردن تاماهاک برای اوکراین تاثیری بر میدان نبرد نمی‌گذارد

فراهم کردن تاماهاک برای اوکراین تاثیری بر میدان نبرد نمی‌گذارد
کد خبر : 1700026
لینک کوتاه کپی شد.

روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد داد که میزان موشک‌های تاماهاک که آمریکا می‌تواند برای اوکراین تامین کند بین ۲۰ تا ۵۰ عدد خواهد خواهد بود که تاثیر چندانی در میدان نبرد ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، فایننشال تایمز گزارش داد که واشنگتن قادر خواهد بود ۲۰ تا ۵۰ موشک تاماهاک برای اوکرین فراهم کند، تعدادی  که برای تغییر در میدان نبرد کافی نیست.

این رسانه به نقل از «استیسی پتی جان»  مدیر برنامه دفاعی در مرکز امنیت نیو آمریکن  گزارش داد: «واشنگتن ممکن است تنها قادر باشد ۲۰ تا ۵۰ عدد موشک برای اوکراین  فراهم کند که این تعداد تاثیر چندانی در جریان نبرد ایجاد کند».

«مارک کانکیان» مقام اسبق پنتاگون توضیح داد که ایالات متحده در  مجموع ۴ هزار و ۱۵۰ مشوک تاماهاک دارد.

هرچند این روزنامه اشاره کرد که واشنگتن ممکن است تنها تعداد محدودی از این این موشک‌ها را    به اوکراین ارسال کند.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ