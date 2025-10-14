فایننشال تایمز:
فراهم کردن تاماهاک برای اوکراین تاثیری بر میدان نبرد نمیگذارد
روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد داد که میزان موشکهای تاماهاک که آمریکا میتواند برای اوکراین تامین کند بین ۲۰ تا ۵۰ عدد خواهد خواهد بود که تاثیر چندانی در میدان نبرد ندارد.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، فایننشال تایمز گزارش داد که واشنگتن قادر خواهد بود ۲۰ تا ۵۰ موشک تاماهاک برای اوکرین فراهم کند، تعدادی که برای تغییر در میدان نبرد کافی نیست.
این رسانه به نقل از «استیسی پتی جان» مدیر برنامه دفاعی در مرکز امنیت نیو آمریکن گزارش داد: «واشنگتن ممکن است تنها قادر باشد ۲۰ تا ۵۰ عدد موشک برای اوکراین فراهم کند که این تعداد تاثیر چندانی در جریان نبرد ایجاد کند».
«مارک کانکیان» مقام اسبق پنتاگون توضیح داد که ایالات متحده در مجموع ۴ هزار و ۱۵۰ مشوک تاماهاک دارد.
هرچند این روزنامه اشاره کرد که واشنگتن ممکن است تنها تعداد محدودی از این این موشکها را به اوکراین ارسال کند.