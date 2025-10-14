خبرگزاری کار ایران
تاکید مجدد پاکستان بر حمایت از تاسیس کشور فلسطین

نخست وزیر پاکستان بار دیگر حمایت خود را از تاسیس کشور فلسطین را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان، گفت  که ایجاد یک کشور فلسطینی قوی و پایدار با مرزهای پیش از ۱۹۶۷ همچنان سنگ بنای سیاست خاورمیانه‌ای پاکستان است.

شریف در پستی در پلتفرم ایکس گفت : «اولویت پاکستان در اجلاس غزه در مصر دیروز توقف فوری نسل‌کشی تحمیل شده بر غزه بود».

اظهارات او پس از واکنش‌های منفی به اعلام مجدد شریف مبنی بر قصدش برای معرفی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا به عنوان نامزد جایزه صلح نوبل مطرح شد.

 

 

