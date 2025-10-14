عملیات امنیتی الحشد الشعبی عراق در نجف اشرف

به گزارش ایلنا به نقل از الفرات نیوز، یگان‌های تیپ دوم الحشد الشعبی عراق با هماهنگی دستگاه‌های امنیتی استان نجف اشرف عملیات امنیتی گسترده‌ای در صحرای این استان انجام دادند.

الحشد الشعبی در بیانیه‌ای اعلام کرد در پی این عملیات، ده‌ها بقایای جنگی که به سال‌های ۱۹۹۱ و ۲۰۰۳ باز می‌گردد، جمع‌آوری شده است.

در این بیانیه آمده است تیپ دوم در راستای تضمین سلامتی ایمنی کشاورزان و دامداران، به عملیات امنیتی خود با هدف پاکسازی منطقه که از کربلای معلی تا صحرای السماوه امتداد دارد، ادامه می‌دهد.

