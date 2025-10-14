خبرگزاری کار ایران
فرانسه کمک‌های بشردوستانه غزه را سرعت می‌بخشد

رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که کشورش کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را سرعت می‌بخشد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه، به دنبال نشست «شرم‌الشیخ» در مصر گفت که کشورش عملیات‌های بشردوستانه در نوار غزه را سرعت می‌بخشد.

ماکرون در جریان سخنرانی در جمع خبرنگاران پس از نشست، گفت که  از مشاهده آتش‌بس میان رژیم صهیونیستی و حماس  و همچنین آزاسازی اسرا خرسند است.

ماکرون اشاره کرد که فرانسه، با آمریکا و رژیم صهیونیستی برای اطمینان از تحویل بدون مانع کمک‌های بشردوستانه به غزه همکاری می‌کند.

 

