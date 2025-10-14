فرانچسکا آلبانیز:
وضعیت غزه میتواند به بدترین نوع آپارتاید تبدیل شود
گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت که کماکان باید تمام نگاهها به غزه باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «فرانچسکا آلبانیز» گزارشگر ویژه سازمان ملل در مناطق فلسطینی اشغال شده نگرانی خود را در رابطه با اینکه نیروهای اسرائیلی مردم را از هرگونه جشن برای آزادسازی زندانیان در کرانه باختری اشغالی منع کردند، ابزار کرد.
آلبانیز با انتشار پست در پلتفرم ایکس نوشت: «این را صلح مینامند، اما برای فلسطینیان این خطر وجود دارد که بدترین نوع آپارتاید باشد».
وی افزود: «تمام توجهات کماکان باید به غزه معطوف باشد. مردم جهان روی بر نگردانید. همانطور که میراث نلسون ماندلا به یاد ما میآورد، تا زمانیکه همه آزاد نباشند، هیچکس آزاد نیست».