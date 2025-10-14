فیلیپ لازارینی:
خبرنگاران بینالمللی وارد غزه شوند
رئیس آنروا خواستار ورود روزنامهنگاران بینالمللی به غزه شد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «فیلیپ لازارینی» رئیس آنروا، به درخواستها برای اجازه حضور خبرنگاران بینالمللی در نوار غزه پیوست. و خواستار ورود خبرنگاران بین المللی در نوار غزه شد.
لازارینی گفت: «خبرنگاران بینالمللی میتوانند از کار قهرمانانه خبرنگاران فلسطینی حمایت، و به آن ادای احترام کنند».
رئیس آژانس سازمان ملل در امور فلسطینیان اظهار داشت: «اکنون زمان آن است که آموزش و کمکهای بشردوستانه به غزه برسد، همچنین صلح از طریق بهبودی، عدالت و شناخت متقابل».