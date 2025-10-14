به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «فیلیپ لازارینی» رئیس آنروا، به درخواست‌ها برای اجازه حضور خبرنگاران بین‌المللی در نوار غزه پیوست. و خواستار ورود خبرنگاران بین ‌المللی در نوار غزه شد.

لازارینی گفت: «خبرنگاران بین‌المللی می‌توانند از کار قهرمانانه خبرنگاران فلسطینی حمایت، و به آن ادای احترام کنند».

رئیس آژانس سازمان ملل در امور فلسطینیان اظهار داشت: «اکنون زمان آن است که آموزش و کمک‌های بشردوستانه به غزه برسد، همچنین صلح از طریق بهبودی، عدالت و شناخت متقابل».

