رئیس‌جمهور فرانسه رقبای سیاسی‌اش را به دامن زدن به بی‌ثباتی در کشورش متهم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیس‌جمهور فرانسه رقبای سیاسی‌اش را به دامن زدن به بی‌ثباتی در کشورش متهم کرده و درخواست‌ها برای استعفا را رد کرد.

 «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه احزاب سیاسی رقیب را به دامن زدن به بی‌ثباتی در کشورش متهم کرده و درخواست‌های مخالفان برای استعفای خود در بحبوحه بدترین بحران سیاسی فرانسه در دهه‌های اخیر را رد کرده است.

ماکرون ‌گفت: «بسیاری از کسانی که به تفرقه و گمانه‌زنی دامن زده‌اند، تا این لحظه اقدامی نکرده‌اند.»

وی گفت که «نیروهای سیاسی» رقیب «تنها مسئول این هرج و مرج» هستند، زیرا آنها «بی‌ثباتی» «سباستین لکورنو»، نخست‌وزیر فرانسه را تحریک کرده‌اند.

 

