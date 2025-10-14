به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیس‌جمهور فرانسه رقبای سیاسی‌اش را به دامن زدن به بی‌ثباتی در کشورش متهم کرده و درخواست‌ها برای استعفا را رد کرد.

«امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه احزاب سیاسی رقیب را به دامن زدن به بی‌ثباتی در کشورش متهم کرده و درخواست‌های مخالفان برای استعفای خود در بحبوحه بدترین بحران سیاسی فرانسه در دهه‌های اخیر را رد کرده است.

ماکرون ‌گفت: «بسیاری از کسانی که به تفرقه و گمانه‌زنی دامن زده‌اند، تا این لحظه اقدامی نکرده‌اند.»

وی گفت که «نیروهای سیاسی» رقیب «تنها مسئول این هرج و مرج» هستند، زیرا آنها «بی‌ثباتی» «سباستین لکورنو»، نخست‌وزیر فرانسه را تحریک کرده‌اند.

