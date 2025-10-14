آتشبس غزه؛ آغاز تقابل جدید انصارالله با اسرائیل
نگاهها به واکنشهای احتمالی پس از توافق آتشبس در غزه دوخته شده است؛ توافقی که ممکن است تأثیر مستقیمی بر جبهههای دیگر مقاومت، بهویژه یمن، داشته باشد، جبههای که طی دو سال گذشته بارها هدف حملات مستقیم اسرائیل قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از الخلیج آنلاین، پس از توافق آتشبس در غزه، گزارشها حاکی از آن است که انصارالله یمن تصمیم گرفته موقتا عملیات نظامی خود علیه اسرائیل و کشتیهای مرتبط با این رژیم را متوقف کند و منتظر بماند تا میزان پایبندی تلآویو به مفاد توافق در غزه مشخص شود. این اقدام نشاندهنده درک عمیق استراتژیک و پایبندی انصارالله به اصول مقاومت است.
با این حال، از دید اسرائیل، پرونده مقابله با انصارالله همچنان باز و آماده پاسخ به هرگونه تهدید است. گزارشهای رسانههای عبری حاکی از آن است که این جنگ تنها مساله زمان است و اسرائیل در حال برنامهریزی برای گسترش نبرد به جبهه یمن است. در واقع، تلآویو بر این باور است که انصارالله بخشی از محور مقاومت است و وعده بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر برای نابودی این محور همچنان در صدر اولویتها است.
طی دو سال گذشته، انصارالله بیش از ۱۳۷ حمله مستقیم به مناطقی در فلسطین اشغالی انجام داده و حملات دریایی متعددی را در منطقه دریای سرخ و خلیج عدن علیه اهداف اسرائیل ترتیب داده است. پس از اعلام توافق آتشبس در غزه، توقف این حملات از سوی انصارالله مشهود بود و رهبر این جنبش به صراحت دستور داد تا حملات متوقف شود اما با شرط پایبندی اسرائیل به توافق.
منابع مطلع به خبرگزاری «تاس» روسیه اعلام کردند که انصارالله تأکید کرده در صورت نقض توافق از سوی اسرائیل، به ویژه در موضوع آزادی اسرا فلسطینی و تسهیل دسترسیهای انسانی به غزه، حملات دریایی و زمینی خود را از سر خواهد گرفت. این موضع نشاندهنده جدیت و مسئولیتپذیری جنبش انصارالله در حمایت از فلسطین و حفظ دستاوردهای مقاومت است.
با وجود توقف موقت حملات، انصارالله در حال افزایش آمادگیهای نظامی و امنیتی در مناطق تحت کنترل خود است تا در صورت نیاز به سرعت واکنش نشان دهد. این هشدارها نشانهای از عزم راسخ مقاومت برای مقابله با هرگونه تجاوز احتمالی است.
از سوی دیگر، رژیم اسرائیل پس از شکستهای پی در پی در غزه و ادامه تهدیدات از سوی انصارالله، تصمیم به تشدید حملات علیه این جنبش در یمن گرفته است. رسانههای عبری اعلام کردهاند که کابینه نتانیاهو قصد دارد جبهه یمن را از جبهه غزه جدا کند و برای مقابله با انصارالله برنامهریزی گستردهای دارد. بر اساس گزارشها، حملات هوایی و موشکی علیه اهداف انصارالله در یمن در ماههای اخیر شدت یافته اما این حملات نتوانسته مانع از ادامه عملیات مقاومت شود.
تحلیلگران نظامی بر این باورند که اسرائیل ممکن است به دلیل سرگرم شدن به پرونده غزه، فعلا از حمله گسترده به انصارالله در یمن خودداری کند اما در بلندمدت، چنین سناریویی قابل پیشبینی است. در صورت بروز جنگ منطقهای گستردهتر، احتمال رویارویی نظامی میان اسرائیل و انصارالله افزایش خواهد یافت.
در نهایت، این شرایط پیچیده نشاندهنده پیوند عمیق میان جبهههای مقاومت و تاثیر مستقیم تحولات غزه بر مناطق دیگر است.