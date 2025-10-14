نفوذ سه خودروی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، نظامیان رژیم صهیونیستی بار دیگر در اقدامی تحریک آمیز و با نقض توافق آتش‌بس با لبنان، با خودروهای نظامی خود به سمت شهرک عیتا الشعب یورش بردند.

سه خودروی نظامی کوچک اسرائیلی با عبور از منطقه «خله ورده» به سمت حومه‌های غربی شهرک «عیتا الشعب» نفوذ کردند.

این خبر در شرایطی منتشر می‌شود که مرزهای جنوبی لبنان با وجود امضای توافقنامه آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی، به عرصه حملات و یورش های روزمره نظامیان این رژیم تبدیل شده است.





