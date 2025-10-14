ترامپ:
آمریکا به ثروتمندترین کشور جهان تبدیل شده است
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، گفت که ایالات متحده پس از اعمال تعرفهها به «ثروتمندترین کشور جهان» تبدیل شده است.
ترامپ به خبرنگاران گفت: «اکنون با اعمال تعرفهها، فکر میکنم ما، ایالات متحده، ثروتمندترین کشور جهان هستیم و صدها میلیارد دلار درآمد داریم.»
ترامپ پیش از این اعلام کرده بود که ایالات متحده تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار از طریق تعرفههای واردات سود برده است، اما او قصد دارد این رقم را سالانه به ۱ تریلیون دلار برساند.