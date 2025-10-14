بایدن از نقش ترامپ در صلح غزه تقدیر کرد
رئیسجمهور سابق آمریکا، رضایت خود را از توافق برای پایان جنگ در غزه ابراز کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «جو بایدن»، رئیسجمهور سابق آمریکا، رضایت خود را از توافق برای پایان جنگ در غزه ابراز کرد.
وی از تلاشهای «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا برای آزادی اسرای اسرائیلی و ارائه کمک به غیرنظامیان فلسطینی تمجید کرد.
بایدن در توییتر نوشت: «من عمیقاً سپاسگزارم و از فرا رسیدن این روز، برای ۲۰ اسیر زنده آخر که جهنم غیرقابل تصوری را تحمل کردند و سرانجام به خانوادهها و عزیزان خود پیوستند، و برای غیرنظامیان غزه که متحمل خسارات عظیمی شدند و سرانجام فرصتی برای بازسازی زندگی خود خواهند داشت، احساس آرامش میکنم.»
بایدن همچنین از دونالد ترامپ به خاطر کمک به میانجیگری در این توافق، قدردانی کرد و به تلاشهای دولتش برای پایان دادن به جنگ اشاره کرد.