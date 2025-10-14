خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قطر:

گام‌های بعدی برای اجرای توافق در مورد نوار غزه دشوار خواهد بود

گام‌های بعدی برای اجرای توافق در مورد نوار غزه دشوار خواهد بود
کد خبر : 1699748
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، ضمن ابراز «خوش‌بینی محتاطانه» در مورد مرحله بعدی، اظهار داشت که گام‌های بعدی برای اجرای توافق در مورد نوار غزه دشوار خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ماجد الانصاری»، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، ضمن ابراز «خوش‌بینی محتاطانه» در مورد مرحله بعدی، اظهار داشت که گام‌های بعدی برای اجرای توافق در مورد نوار غزه دشوار خواهد بود.

انصاری به فاکس نیوز گفت: «این یک روز تاریخی است و ما سال‌ها، به ویژه در دو سال گذشته، منتظر آن بوده‌ایم.» او خاطرنشان کرد که در طول این دو سال، منطقه شاهد «سطحی از تشدید بی‌سابقه در دهه‌ها» بوده است.

وی افزود: «ما از رئیس جمهور ترامپ برای آمدن به منطقه امروز و امضای توافق‌نامه برای پایان دادن به جنگ بسیار سپاسگزاریم... امیدواریم که این اولین گام از گام‌های فراوان به سوی صلح و ثبات در منطقه، به رهبری رئیس جمهور ترامپ باشد که با دیگر رهبران منطقه همکاری خواهد کرد.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ