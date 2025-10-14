قطر:
گامهای بعدی برای اجرای توافق در مورد نوار غزه دشوار خواهد بود
سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، ضمن ابراز «خوشبینی محتاطانه» در مورد مرحله بعدی، اظهار داشت که گامهای بعدی برای اجرای توافق در مورد نوار غزه دشوار خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک،
انصاری به فاکس نیوز گفت: «این یک روز تاریخی است و ما سالها، به ویژه در دو سال گذشته، منتظر آن بودهایم.» او خاطرنشان کرد که در طول این دو سال، منطقه شاهد «سطحی از تشدید بیسابقه در دههها» بوده است.
وی افزود: «ما از رئیس جمهور ترامپ برای آمدن به منطقه امروز و امضای توافقنامه برای پایان دادن به جنگ بسیار سپاسگزاریم... امیدواریم که این اولین گام از گامهای فراوان به سوی صلح و ثبات در منطقه، به رهبری رئیس جمهور ترامپ باشد که با دیگر رهبران منطقه همکاری خواهد کرد.»