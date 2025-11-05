زهران ممدانی شهردار نیویورک شد
نامزد مسلمان انتخابات شهرداری نیویورک، پیروز این انتخابات شد.
به گزارش ایلنا به نقل از فاکس نیوز، «زهران ممدانی» سیاستمدار ۳۴ ساله مسلمان، پیروز انتخابات شهرداری نیویورک شد.
وی که از چهرههای سوسیالیست دموکرات است، در پی کارزاری پرچالش، نخستین شهردار مسلمان نیویورک و جوانترین شهردار این کلانشهر طی ۱۰۰ سال گذشته شده است.
ممدانی در این رقابت، «اندرو کوئومو» فرماندار پیشین نیویورک را که پس از شکست در انتخابات درونحزبی دموکراتها به عنوان نامزد مستقل وارد کارزار شده بود و همچنین «کرتیس اسلیوا» نامزد جمهوریخواه را شکست داد و جانشین «اریک آدامز» شهردار فعلی نیویورک، شد.
این پیروزی در حالی رقم خورد که «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا بارها نسبت به آن ابراز نگرانی کرده بود.
ناظران، این انتخابات را نخستین آزمون انتخاباتی برای دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ ارزیابی کرده بودند.