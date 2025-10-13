خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ وارد شرم‌الشیخ شد

ترامپ وارد شرم‌الشیخ شد
کد خبر : 1699631
لینک کوتاه کپی شد.

منابع مصری اعلام کردند که رئیس‌جمهوری آمریکا وارد شرم‌الشیخ شد.

به گزارش ایلنا، منابع مصری اعلام کردند که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا وارد شرم‌الشیخ شد. 

وی مورد استقبال «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهوری مصر قرار گرفت. 

رئیس‌جمهوری آمریکا ساعاتی پیش در پارلمان رژیم صهیونیستی سخنرانی کرده بود.

وی در این سخنرانی گفت: «از همه شما تشکر می‌کنم. بودن در اینجا افتخار بزرگی ا‌ست».

ترامپ گفت: «۲۰ اسیر شجاع امروز به خانواده‌های خود بازگشتند و این باشکوه است».

وی افزود: «این‌ پایان جنگ نیست، بلکه پایان عصری از ترور و وحشت است. خاورمیانه می‌تواند منطقه‌ای فوق‌العاده‌ باشد».

وی همچنین از کشورهای عربی دخیل در این موضوع تشکر کرد. 

ترامپ با اشاره به «استیو ویتکاف» نماینده آمریکا در امور خاورمیانه، گفت: «نسل‌های بعدی از این لحظه به‌عنوان نقطه‌ای که همه‌چیز را به سمت بهتر شدن پیش برد، یاد می‌کنند. مایلم از استیو ویتکاف نیز به خاطر زحماتش تشکر کنم«.

ترامپ افزود که اکنون زمانی طلایی برای خاورمیانه از راه رسیده است. وی همچنین از «مارکو روبیو« وزیر خارجه ایالات متحده نیز تشکر کرد.

ترامپ همچنین در گزافه‌گویی‌هایی مدعی شد: «موفق شدیم به فعالیت‌های خطرناک‌ترین کشور جهان پایان دهیم و پروژه هسته‌ای آن را به‌طور کامل متوقف کنیم. عملیات مشترک با اسرائیل علیه ایران، فوق‌العاده بود».

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ