ترامپ وارد شرمالشیخ شد
منابع مصری اعلام کردند که رئیسجمهوری آمریکا وارد شرمالشیخ شد.
به گزارش ایلنا، منابع مصری اعلام کردند که «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا وارد شرمالشیخ شد.
وی مورد استقبال «عبدالفتاح السیسی» رئیسجمهوری مصر قرار گرفت.
رئیسجمهوری آمریکا ساعاتی پیش در پارلمان رژیم صهیونیستی سخنرانی کرده بود.
وی در این سخنرانی گفت: «از همه شما تشکر میکنم. بودن در اینجا افتخار بزرگی است».
ترامپ گفت: «۲۰ اسیر شجاع امروز به خانوادههای خود بازگشتند و این باشکوه است».
وی افزود: «این پایان جنگ نیست، بلکه پایان عصری از ترور و وحشت است. خاورمیانه میتواند منطقهای فوقالعاده باشد».
وی همچنین از کشورهای عربی دخیل در این موضوع تشکر کرد.
ترامپ با اشاره به «استیو ویتکاف» نماینده آمریکا در امور خاورمیانه، گفت: «نسلهای بعدی از این لحظه بهعنوان نقطهای که همهچیز را به سمت بهتر شدن پیش برد، یاد میکنند. مایلم از استیو ویتکاف نیز به خاطر زحماتش تشکر کنم«.
ترامپ افزود که اکنون زمانی طلایی برای خاورمیانه از راه رسیده است. وی همچنین از «مارکو روبیو« وزیر خارجه ایالات متحده نیز تشکر کرد.
ترامپ همچنین در گزافهگوییهایی مدعی شد: «موفق شدیم به فعالیتهای خطرناکترین کشور جهان پایان دهیم و پروژه هستهای آن را بهطور کامل متوقف کنیم. عملیات مشترک با اسرائیل علیه ایران، فوقالعاده بود».